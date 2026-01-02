VIDEO / Iskusni Grk iznenadio fantastičnim potezom: ‘Ovaj čovjek nije zakucao od 2009.’

Podijeli :

U derbiju 19. kola Eurolige između dva grčka rivala - Panathinaikosa i Olympiacosa - istaknulo se zakucavanje 35-godišnjeg igrača domaćih, Kostasa Papanikolaoua. Grk je dobio loptu na desnoj strani te se sjurio prema košu i silovito zakucao u prvoj četvrtini što je iznenadilo našeg komentatora Sašu Živka, obzirom da košarkaš Olympiacosa inače nije poznat po ovakvim potezima.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.