VIDEO / Hrvatski trener uvjerljivo svladao Crvenu zvezdu u Euroligi!

Momčad Dubaija, koju vodi hrvatski trener Jurica Golemac, odigrala je odličnu utakmicu i zasluženo slavila.

Beograđani su osim poraza doživjeli i udarac u vidu ozljede centra Ebuke Izundua, čije se stanje tek treba procijeniti. Krilni centar Chima Moneke nije igrao iz predostrožnosti.

Najbolji u redovima Dubaija bili su Kenan Kamenjaš s 20 poena i devet skokova te McKinley Wright i Aleksa Avramović s 18, odnosno 17 poena. Kod Zvezde se istaknuo Izundu s 16 poena, a poen manje postigao je Semi Ojeleye.