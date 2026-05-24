VIDEO / Hrvatski košarkaš odradio fenomenalnu utakmicu u Španjolskoj: Publika mu skandiarala ‘MVP’

Podijeli :

U subotu navečer je u ACB ligi odigrana utakmica 33. kola između posljednjeplasirane Granade i Tenerifa koji se bori za ulazak u doigravanja. Očekivanu pobjedu ostvario je Tenerife sa 109:96, ali veliku pažnju na sebe privukao je hrvatski košarkaš Granade Luka Božić. Bivša zvijezda Zadra je u ovoj utakmici zabio 20 poena, uhvatio 11 skokova i dodao pet asistencija čime je bio najbolji igrač svoje momčadi u 27. porazu sezone. Njegova Granada siguran je putnik za drugu ligu, no navijače to nije pogodilo pa kad je Božić 50 sekundi prije kraja napuštao parket, krenulo je skandiranje "MVP, MVP". Božić je inače ove godine jedan od najboljih igrača lige pa je u ožujku i travnju dobio nagrade za najboljeg igrača mjeseca.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.