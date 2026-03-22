VIDEO / Hrvatski centar brutalno zakucao protiv jedne od najboljih ekipa lige

Sport Klub

New Orleans Pelicansi, za koje igra hrvatski košarkaš Karlo Matković, su u noći sa subote na nedjelju izgubili od Cleveland Cavaliersa sa 111:106. Hrvatski centar je u tom susretu upisao šest poena, uhvatio jedan skok, ukrao dvije lopte te udijelio jednu blokadu, a posebno se istaknuo fenomenalni zakucavanjem u posljednjoj četvrtini susreta. Jeremiah Fears je nešto više od devet minuta prije kraja uputio takozvani "alley-oop" koji je uz okret od 360 stupnjeva uhvatio Matković za zakucavanje i prednost od +14. NBA je taj potez uvrstio na četvrto mjesto u izboru TOP 10 najboljih večeri te ga možete pogledati u videu od 1:29 nadalje.

