VIDEO / Houston lako nadigrao Jazz i skočio na treće mjesto Zapada

Houston Rocketsi su na svom terenu sa 125:105 nadigrali Utah Jazz, a do pobjede ih je predvodio Jabari Smith Jr. koji je zabio šest trica i postigao najviše poena na utakmici - 31.

Kevin Durant je zabilježio 18 poena i najviše asistencija sezone – 12, a Tari Eason je dodao 11 poena i 10 skokova.

Amen Thompson dodao je 20 poena za Rocketse koji su treći na Zapadu s omjerom pobjeda i poraza 35-21.

Kod Utaha najbolji je s 29 poena bio je Lauri Markkanen, a pratio ga je Brice Sensabaugh koji je utakmicu završio s 26 poena. Jazz je 27 izgubljenih lopti Rocketsa pretvorio u 34 poena, ali to ih nije spriječilo da izgube treću utakmicu zaredom. Utah je 13. u Zapadnoj konferenciji s omjerom 18-40.