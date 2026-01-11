VIDEO / Hornetsi postavili ovosezonski rekord NBA lige, Spursi slavili u Bostonu

Podijeli :

LaMelo Ball je postigao 17 poena i pet trica te predvodio Charlotte Hornetse do ogromne pobjede nad Utah Jazzom 150-95. Hornetsi su pogodili čak 24 trice uz 41 posto uspješnosti šuta za trice, a čak devet igrača je postiglo dvoznamenkasti broj koševa za Hornetse. Bila je to ujedno pobjeda uz najveću rezultatsku razliku u NBA ligi ove sezone.

Victor Wembanyama i De’Aaron Fox postigli su po 21 poen i predvodili gostujuće San Antonio Spurse do pobjede od 100-95 nad Boston Celticsima. Utakmica je bila neriješena dvije minute prije kraja, a potom su Spursi serijom 7-2 došli do pobjede.

Fox je također imao devet skokova i šest asistencija, a Wembanyama, koji je igrao 26 minuta, dodao je šest skokova i tri blokade. Derrick White postigao je 29 poena, a Jaylen Brown 27 kod Bostona.Spursi su pobijedili unatoč tome što su šutirali očajno, 10 od 44 (23 posto), za trice.

Andrew Nembhard postigao je 29 koševa i predvodio je sedam igrača Indiana Pacersa s dvoznamenkastim brojem poena u Indianapolisu u pobjedi od 123-99 nad Miami Heatom.

Micah Potter je dodao 14 koševa, a Jarace Walker 13 za Indianu, koja je pobijedila u drugoj utakmici nakon niza od čak 13 poraza. Heat je šutirao trice samo 4-30, a predvodio ih je Tyler Herro s 21 poenom.