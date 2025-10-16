VIDEO / Hezonja usred izjave nasmijao Campazza: ‘Brate, dođi u Zvezdu’

Podijeli :

Nije Facundo Campazzo blistao u pobjedi Reala Madrida protiv Partizana 93:86 u četvrtom kolu Eurolige.

Sjajni Argentinac je za gotovo 25 minuta na parketu ubacio samo dva poena uz šut iz igre 1/5, uz dva skoka i šest asistencija. Nakon utakmice Campazzo je bio u središtu pozornosti srpskih medija jer je svojedobno igrao za Crvenu zvezdu, s kojom će se kraljevski klub sastati u petak u 19 sati u beogradskoj Areni.

Facundo je davao izjavu za Sport Klub u španjolskoj prijestolnici.

„Mislim da smo dobro igrali u prvom poluvremenu“, istaknuo je Campazzo, dok je pokraj njega prošao hrvatski reprezentativac Mario Hezonja:

„Dođi, brate, u Crvenu zvezdu“, što je Argentincu izmamilo osmijeh.

Za Campazza će utakmica protiv Crvene zvezde biti posebna, iako se ne nalazi prvi put u takvoj situaciji.

„Uvijek je posebno, teško je igrati takve vrste utakmica. Pokušat ću se fokusirati na svoju momčad, donositi prave odluke, jer ćemo igrati u sjajnom, ali i zapaljivom okruženju. Želim uživati u takvim utakmicama“, zaključio je Campazzo.

