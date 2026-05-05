VIDEO / Hezonja podbacio u Bugarskoj, Hapoel smanjio prednost Reala

Košarkaši Hapoel Tel Aviva pobijedili su kao domaćini madridski Real 76-69 u trećoj utakmici četvrtfinala Eurolige, čime su smanjili zaostatak u seriji na 1-2.
Kao i treća tako će se i četvrta utakmica odigrati u bugarskom Botevgradu, u četvrtak, a potencijalnoj petoj će domaćin biti Real u Madridu. Serija se igra na tri pobjede.
Ključnom se pokazala treća četvrtina tijekom koje je Hapoel napravio niz 16-0 te je time pobjegao suparniku na 52-40. Cijela treća dionica bila je vrlo problematična za Madriđane koji su tijekom tih 10 minuta postigli samo deset poena.
Stigao je Real pet minuta prije kraja samo na poen zaostatka, ali uslijedio je potom novi bijeg Hapoela na 65-58 čime je dvoboj prelomljen.
Hrvatski reprezentativac Mario Hezonja je odigrao slabu utakmicu. Za 19 minuta je postigao sedam poena. Ostvario je pet skokova, četiri asistencija, dvije ukradene i četiri izgubljene lopte. Za dva poena je gađao 2-8, za tri 1-4 te 0-2 s linije slobodnih bacanja.
Trey Lyles je s 14 poena bio prvi strijelac Reala, a tome je dodao pet skokova. Gabriel Deck je postigao 11 poena uz tri skoka.
Kod Hapoela su 19 poena postigli Elijah Bryant i Chris Jones, s tim da je Bryant ostvario i devet skokova te tri asistencije. Jones je imao sedam uhvaćenih lopti. Vasilije Micić je ubacio 13 poena.
Monaco i Olympiakos treću utakmicu igraju ovog utorka, a Olympiakos ima 2-0 nakon dvije domaće pobjede.
