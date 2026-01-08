VIDEO / Hezonja i Campazzo predvodili Real do slavlja nad Maccabijem

Maccabi je ostao na osam pobjeda i 13 poraza. U sljedećem kolu Real će ugostiti Barcelonu, dok će Maccabi odmjeriti snage sa Žalgirisom.

Momčad iz Madrida nešto je bolje otvorila utakmicu i tijekom prve četvrtine vodila 17:12, no gosti iz Tel Aviva do kraja dionice preokrenuli su rezultat na 25:21.

Maccabi je sredinom druge četvrtine imao prednost od osam poena (41:33), ali je Real pojačao agresivnost u obrani, došao do lakih poena iz tranzicije i otvorenih pozicija te su izabranici Sergija Scariola na poluvremenu vodili 48:47.

Real je uoči susreta slovio za favorita, a bilo je vidljivo da momčadi Sergija Scariola nedostaje podrška navijača. Na temelju viđenog u prvom poluvremenu činilo se da rasterećena momčad iz Tel Aviva može uvesti utakmicu u neizvjesnu završnicu.

Kod rezultata 53:53 Real je, u režiji Facunda Campazza i Marija Hezonje, ubrzao ritam, podigao razinu igre u oba smjera i vrlo brzo stekao prednost od 12 poena (65:53). Oded Kattash zatražio je minutu odmora kako bi pokušao zaustaviti nalet madridske momčadi. Uoči posljednje četvrtine Real je vodio 76:65.

Maccabi je još uvijek bio u igri, ali ne zadugo. Real je pobjegao na 90:73 i potom mirno priveo utakmicu kraju.