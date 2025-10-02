VIDEO / Hezonja fantastičnom predstavom predvodio Real u pobjedi nad Olympiacosom

Podijeli :

Košarkaši Reala uspjeli su se oporaviti od bolnog poraza od Virtusa u Bologni te su u drugom kolu Eurolige, nakon velike borbe za svaku loptu i svaki pedalj parketa, pobijedili Olympiakos rezultatom 80:78. Momčad iz Atene je u prvom kolu slavila na gostovanju kod Baskonije.

Najefikasniji u sastavu Reala bili su Mario Hezonja s 18 poena, Gabriel Deck s 13, Facundo Campazzo koji je uz devet poena imao i osam asistencija, dok je Andres Feliz ubacio devet poena. Kod Olympiakosa, Tyler Dorsey je postigao 20, Evan Fournier 14, Saša Vezenkov 13, a Nikola Milutinov 10 poena uz devet skokova.

Olympiakos je bolje otvorio utakmicu u Madridu te je nakon prve četvrtine imao prednost od deset poena – 29:19. Real se uspio probuditi i do kraja prvog poluvremena smanjiti zaostatak na šest poena – 53:47. Dorsey je do tada ubacio 16, Vezenkov devet, Fournier osam, Tyson Ward sedam, a Milutinov dva poena. Kod Reala, Hezonja je zabio devet, Sergio Llull i Deck po šest, a Campazzo pet poena.

Tijekom treće dionice Real je stigao do preokreta – 62:61, atmosfera u dvorani bila je na vrhuncu, ali Olympiakos je uspio zaustaviti nalet domaćina i smiriti igru pa je uoči posljednje četvrtine imao prednost od pet poena – 69:64. Real je sjajno otvorio posljednju dionicu, nametnuo bržu igru i poene postizao iz tranzicije, te je ponovno poveo – 71:69. Bilo je jasno da slijedi dramatična završnica. Obje momčadi bile su nervozne, viđeno je dosta grešaka i promašaja na obje strane.

Prvi do potrebne mirnoće stigao je Real, koji je dvije minute prije kraja, nakon poena Campazza, imao prednost od sedam poena – 80:73. Trener Olympiakosa Georgios Bartzokas zatražio je minutu odmora kako bi pronašao način za preokret, ali nakon nove pogreške njegove momčadi Campazzo je novim poenima zapečatio pobjedu Reala.

U sljedećem kolu Real će na svom parketu igrati protiv Asvela, dok Olympiakos čeka domaći dvoboj protiv momčadi Dubaija.