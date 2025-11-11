VIDEO / Hezonja dvoznamenkast u porazu Reala, Partizan do pobjede u dramatičnoj završnici

U 10. kolu Eurolige košarkaši Valencije svladali su Real Madrid rezultatom 89:76.
Domaćin je, osim u prvoj četvrtini, bio bolja momčad i zasluženo došao do pobjede. Valencia sada ima omjer 6-4, dok je Real na 5-5.
Kod Reala se istaknuo hrvatski košarkaš Mario Hezonja s 11 poena i pet skokova, a najefikasniji je bio Trey Lyles s 23 poena. Kod pobjednika je najbolji bio Omari Moore sa 16 poena.
Od ostalih rezultata 10. kola Eurolige vrijedi izdvojiti domaću pobjedu Partizana nad Monacom 78:76. Gosti su imali priliku za pobjedu, ali je trica Mikea Jamesa u posljednjim sekundama završila na obruču.
Kod Partizana, koji sada ima omjer 4-6, najbolji je bio Duane Washington s 22 poena, dok je kod Monaca najefikasniji bio Nikola Mirotić s 17 poena i osam skokova.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
