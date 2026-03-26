VIDEO / Hezonja dvoznamenkast u novoj pobjedi Reala, hrvatski trener poražen u napetom dvoboju

Košarkaši madridskog Reala upisali su domaću pobjedu u 34. kolu Eurolige, s 82-71 su svladali turskog predstavnika Anadolu Efes.

Nakon prve četvrtine gosti iz Istanbula su vodili 21-11, ali je utakmica prelomljena u drugoj dionici koju je Real dobio s čak 31-12. Stvorena je tada prednost Reala koju gosti do kraja nisu uspjeli dostići.

Prvi strijelac Reala bio je Trey Lyles koji je ubacio 14 poena, a tome je dodao po dva skoka i dvije asistencije. Hrvatski reprezentativac Mario Hezonja za Real je odigrao 19 minuta te je za to vrijeme postigao 12 poena uz 4-8 šut za dva poena, 1-3 za tricu te 1-1 s linije slobodnih bacanja. Ostvario je Hezonja i četiri skoka uz jednu izgubljenu loptu.

Najnapetija utakmica ovog četvrtka bila je ona Maccabija i Dubaija u kojoj je slavila izraelska momčad nakon produžetka sa 104-100. Odličnu je utakmicu za Maccabi odradio Jimmy Clark III koji je postigao 23 poena uz deset asistencija i tri skoka.

U gostujućem sastavu, kojeg vodi hrvatski strateg Jurica Golemac, najbolji je bio McKinley Wright IV s 26 poena, šest asistencija i tri skoka.

Na vrhu ljestvice je Fenerbahče s 23 pobjede i 10 poraza. Olympiakos i Real Madrid imaju 22-12, a Valencia 21-12. Hapoel je peti na ljestvici s omjerom 20-12, a omjer 19-14 redom imaju Žalgiris, Monaco, Panathinaikos, Crvena zvezda i Barcelona.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.