VIDEO / Hezonja dominirao na gostovanju u španjolskoj ligi: Oduševio još jedan hrvatski reprezentativac

U 17. kolu španjolske ACB lige Real Madrid je gostovao kod Breogana. U obje ekipe sudjelovali su hrvatski košarkaši, a najviše je oduševio Mario Hezonja koji je bio najbolji pojedinac na susretu u pobjedi Reala od 103:85.

Prvo poluvrijeme bilo je izjednačeno te nakon prvih 20 minuta nitko nije imao prednost. Na veliku pauzu otišlo se s rezultatom 43:43.

No, u drugom dijelu gledali smo drugačiju priču te je Real odjurio na veliku prednost koja se na kraju zaustavila na +18 (103:85). Ključan igrač u pobjedi Reala bio je Mario Hezonja koji je bio najbolji pojedinac susreta s 28 poena, šest skokova i dvije asistencije.

U domaćoj ekipi najbolji je bio hrvatski reprezentativac Dominik Mavra sa 17 poena, a svoj obol dao je i Danko Branković koji je ubacio sedam poena.

