VIDEO / Drame do samog kraja! Junaci večeri ‘bosanska zvijer’ i Antetokounmpo

Podijeli :

NBA

Gledali smo drame u Bostonu i Milwaukeeju, gdje su pobjednici odlučeni doslovno u posljednjim desetinkama sekunde.

Prošlosezonski finalisti Indiana Pacersi nastavili su s lošim rezultatima u ovoj sezoni izgubivši na svom terenu od Milwaukee Bucksa sa 115:117. Junak pobjede gostiju bio je Giannis Antetokounmpo koji je pogodio skok-šut s linije slobodnih bacanja sa zvukom sirene i tako na najbolji način okrunio dvoboj u kojem je bio prvi strijelac i skakač sa 33 ubačaja i 13 skokova. Kod domaćih je Pascal Siakam ubacio 32.

Milwaukee je tako nastavio svoj dobar ulazak u sezonu, sada je na omjeru 5-2, dok je Indiana pala na 1-6.

I prvaci iz 2024. Boston Celticsi teško dolaze do uspjeha bez svog najboljeg igrača Jaysona Tatuma koji će zbog ozljede ahilove tetive propustiti čitavu sezonu, oni su na svom parketu izgubili sa 103:105 od Utah Jazza. Pobjedu gostima donijela je ‘bosanska zvijer’ Jusuf Nurkić koji je nakon skoka u napadu zabio za konačni rezultat 0.6 sekundi prije kraja. Nurkić je dvoboj okončao sa po 11 koševa i skokova dok je najbolji strijelac Jazza bio Keyonte George sa 31 pogotkom. Jaylen Brown je zabio 36 za Celticse.

Utah je sada na omjeru 3-4, dok je Boston pao na 3-5.

Los Angeles Lakerse, pak, niti ozljede glavnih igrača ne ometaju u pobjedničkom nizu, oni su bez Luke Dončića, LeBrona Jamesa i Austina Reavesa kao gosti nadigrali Portland Trail Blazerse sa 123:115 za četvrtu pobjedu zaredom. Odgovornost su ovoga puta preuzeli bivši igrač Blazersa DeAndre Ayton sa 29 koševa i 10 skokova, Rui Hachimura sa 28 ubačaja i Nick Smith sa 25 poena, dok su Deni Avdija sa 33 i Sheldon Sharpe sa 23 pogotka predvodili Blazerse.

Lakersi su sada na omjeru 6-2, dok su Blazersi na 4-3.

Rezultati:

LA Clippers – Miami 119-120

Denver – Sacramento 130-124

Dario Šarić nije ulazio u igru za Sacramento

Boston – Utah 103-105

New York – Washington 119-102

Portland – LA Lakers 115-123

Houston – Dallas 110-102

Memphis – Detroit 106-114

Brooklyn – Minnesota 109-125

Indiana – Milwaukee 115-117