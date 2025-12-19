VIDEO / Double-double Zupca u očekivanom porazu, Šarić zaigrao nakon dva mjeseca

Podijeli :

Ivica Zubac je postigao 11 koševa i imao 11 skokova, tri asistencije i dvije blokade u novom porazu LA Clippersa, koji su izgubili na gostovanju kod aktualnog prvaka Oklahoma City Thundera sa 122-101.

Domaću momčad je do pobjede predvodio Shai Gilgeous-Alexander s 32 koša, sedam skokova i šest asistencija, a Chet Holmgren je ubacio 22 poena.

Strijelce Clippersa je predvodio Kawhi Leonard s 22 koša, a imao je i osam skokova te šest asistencija.

New Orleans Pelicansi su u svojoj dvorani u produžetku svladali Houston Rocketse sa 133-128, a Karlo Matković je u pobjedi sudjelovao s tri koša, dva skoka, jednom asistencijom i jednom blokadom. Saddiq Bey je predvodio Pelicanse s 29 koševa i devet skokova, a Kevin Durant je s Rocketse postigao 32 poena.

Produžetak je odlučio pobjednika i u Portlandu, gdje su domaći Trail Blazersi pobijedili Sacramento Kingse sa 134-133. Nakon gotovo dvomjesečnog ‘grijanja klupe’ za Kingse je zaigrao Dario Šarić. U igri je proveo 10 minuta, ali je ostao bez ubačaja i imao jedan skok te jednu izgubljenu loptu.