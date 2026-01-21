VIDEO / Double-double za Zupca u porazu Clippersa, Šarić zakucan na klupu

Podijeli :

Hrvatski košarkaški reprezentativac Ivica Zubac postigao je 12 koševa i imao 11 skokova te jednu asistenciju u porazu LA Clippersa 138:110 na gostovanju u Chicagu.

Bullsi su pogodili 25 trica i time izjednačili klupski rekord, a najbolji igrač domaće momčadi bio je Coby White s 27 poena i šest asistencija. Najbolji strijelac Clippersa je bio James Harden s 24 koša, a tome dodao i šest asistencija.

Bio je to prvi poraz momčadi iz Ingelwooda nakon niza od šest pobjeda pa su s učinkom 19-24 još uvijek na desetom mjestu u Zapadnoj konferenciji, dok su Bullsi učinkom 21-22 na devetoj poziciji u Istočnoj konferenciji.

Sacramento Kingsi su poraženi na domaćem parketu, a bolji od njih sa 130:117 bio je Miami. Dario Šarić je ostao na klupi domaće momčadi.

NBA rezultati:

Chicago Bulls – LA Clippers 138:110

Philadelphia 76ers – Phoenix Suns 110:116

Houston Rockets – San Antonio Spurs 111:106

Utah Jazz – Minnesota Timberwolves 127:122

Denver Nuggets – Los Angeles Lakers 107:115

Golden State Warriors – Toronto Raptors 127:145

Sacramento Kings – Miami Heat 117:130

