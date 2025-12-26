VIDEO / Dončić za ovo dobio tehničku, pogledajte Durantovu reakciju

Podijeli :

Los Angeles Lakersi su pretrpjeli treći uzastopni poraz u NBA ligi,a pred domaćim navijačima poraženi su od Houston Rocketsa 96:119. Lakersima u Božićnoj utakmici nije pomogao ni povratak Luke Dončića, koji se nakon dvije utakmice neigranja vratio i postigao 25 ​​poena. Dončić je tri i pol minute do kraja dobio tehničku, a Kevin Durant nije mogao izdržati da se nasmije. Pogledajte!

