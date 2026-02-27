VIDEO / Dončić ukrcao 41 poen, Lakersi pali tricom u samoj završnici

Podijeli :

Tricom u samoj završnici Phoenix Sunsi porazili su Los Angeles Lakerse u najnapetijoj utakmici protekle večeri NBA lige.

Junak Sunsa bio je Royce O’Neale koji je pogodio tricu za pobjedu 113:110 na 1,7 sekundi do kraja.

Prije toga, O’Neale je ponentirao za vodstvo Sunsa 110:108, da bi LeBron James izjednačio dvadesetak sekundi prije isteka vremena.

Prvi strijelac Sunsa bio je Grayson Allen s 28 koševa, od čega šest trica, dok je Collin Gillespie dodao 21 poen uz također šest trica! Ukupno su Sunsi utrpali čak 22 trice naspram 11 gostiju.

Lakersi su vodili 13 razlike u drugom dijelu, a nije im pomogao ni Luka Dončić s 41 poenom, osam asistencija i osam skokova. James je ubacio 15 koševa.

Lakersima je ovo peti poraz u zadnjih sedam utakmica i trenutno su na šestom mjestu Zapada s omjerom 34-24, točno na granici playoffa, dok su Sunsi sedmi s 34-26, dakle dvije utakmice više.

