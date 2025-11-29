VIDEO / Dončić sjajan u slavlju Lakersa protiv njegovog bivšeg kluba

Austin Reaves bio je najbolji strijelac susreta s 38 poena i osam skokova, dok je Luka Dončić ubacio 35 uz 11 asistencija.

Reaves i Dončić u nastavku su bili ključni – Reaves je zabio 19, a Dončić 17 poena, čime su pomogli Lakersima da ostanu u vodstvu i ostvare šestu uzastopnu pobjedu. LeBron James završio je s 13 poena, pogodivši važnu tricu pred kraj utakmice. Reaves je ubacio šest trica, Dončić četiri.

P. J. Washington postigao je 22 poena, Ryan Nembhard 17, a rookie Cooper Flagg upisao je 13 poena, 11 asistencija i sedam skokova. No Mavericksi su tako upisali peti poraz u posljednjih šest nastupa.

Anthony Davis vratio se nakon 14 propuštenih utakmica zbog ozljede lista i dobio glasne ovacije navijača. Iako je sada igrač Dallasa, ostao je omiljen u Los Angelesu, gdje je s LeBronom Jamesom osvojio naslov prvaka. U svom trećem ogledu protiv bivšeg kluba Lakersi su ga dočekali pljeskom, a u ograničenoj minutaži dodao je 13 poena i pet skokova.