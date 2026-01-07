VIDEO / Dončić ovim potezom oduševio našeg komentatora: ‘Aktivirao se Luka Magic’

Podijeli :

Lakersima nije bilo lako na gostovanju u New Orleansu, ali je konačan rezultat u Louisiani bio 103:111 (25:29, 29:22, 32:28, 17:32).

Domaćine od poraza nije spasila fenomenalna partija Treyja Murphyja, koji je franšizi iz Los Angelesa ubacio 42 poena (14/26 iz igre, 6/17 za tricu i 8/9 slobodna bacanja) uz pet skokova i tri asistencije, ali su Luka Dončić i LeBron James postigli po 30 poena.

Slovenski as upisao je i double-double, budući da je podijelio 10 asistencija, dok je 41-godišnji James, koji je nastavio rušiti dobne rekorde, zabilježio po osam skokova i asistencija.

Karlo Matković je odigrao 9:51 minutu za New Orleans, upsaio je šest poena i dva skoka.

U videu iznad pogledajte i sjajnu tricu Dončića kojom je oduševio i našeg komentatora Ivana Mihovila Klarića.

NBA rezultati:

Washington Wizards – Orlando Magic 120:112

Indiana Pacers – Cleveland Cavaliers 116:120

Memphis Grizzlies – San Antonio Spurs 106:105

Minnesota Timberwolves – Miami Heat 122:94

New Orleans Pelicans -LA Lakers 103:111

Sacramento Kings – Dallas Mavericks 98:100

