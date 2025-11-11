VIDEO / Dončić odigrao novu čudesnu partiju u novoj pobjedi Lakersa

Podijeli :

Los Angeles Lakersi su na krilima Luke Dončića svladali Charlotte Hornetse 121:111. Lakersi su upisali su šestu pobjedu u posljednjih sedam utakmica. Slovenac je ubacio 38 poena, tom učinku priključio je 6 skokova i 7 asistencija. Podršku mu je pružio Austin Reaves s 24 poena. Hornetse je predvodio Miles Bridges s 34 poena i sedam trica, a sjajnu partiju odigrao je i Kon Knueppel, koji je s 19 poena, 10 skokova i devet asistencija bio na korak do svog prvog triple-doublea u karijeri.

