VIDEO / Dončić je dobio tehničku pa objasnio i zašto: ‘Rekao je da će mi razje*ati obitelj’

Luka Dončić je u noći sa subote na nedjelju oduševio igračkim potezima u pobjedi Los Angeles Lakersa protiv Orlando Magica. Njegova ekipa slavila je nakon drame sa 105:104, a ključnu ulogu osim Lukea Kennarda koji je pogodio tricu za pobjedu imao je i Dončić koji je ubacio 33 poena.

Međutim. slovenski košarkaš dobio je u ovom susretu i svoju 16. tehničku pogrešku što znači da ga neće biti u sljedećoj utakmici protiv Detroit Pistonsa.

Nju je dobio nakon razgovora s gruzijskim košarkašem Gogom Bitadzeom, a na konferenciji za medije Dončić je objavio zašto je zaradio kaznu.

“Ostavio sam ekipu na cjedilu s tom tehničkom, ali nije to bilo namjerno. Na slobodnom bacanju je rekao da će mi razjebati obitelj i jednostavno sam se morao zauzeti za sebe. Znam da moram u budućnosti reagirati bolje jer moji suigrači mi uvijek čuvaju leđa, a ja sam ih danas iznevjerio.”

Upitan je kasnije što je sve Dončić rekao nakon tehničke, a na to je Slovenac odgovorio da je to izrečeno na srpskom jeziku.

