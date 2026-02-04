VIDEO / Dončić i LeBron predvodili Lakerse do nove pobjede

Podijeli :

Košarkaši Los Angeles Lakersa niz gostovanja u NBA ligi na istočnoj obali zaključili su pobjedom. Ovoga puta su sa 125:109 svladali Brooklyn Netse, ponajviše zahvaljujući 25 poena LeBrona Jamesa i 24 slovenskog asa Luke Dončića.

Slovenac je susret otvorio silovito te je 14 od svojih 24 poena postigao u prvoj četvrtini. Zatim je još prije kraja treće četvrtine sjeo na klupu i više se nije vraćao u igru. U statistiku je dodao i šest skokova te pet asistencija.

Kod Lakersa se nakon mjesec dana izbivanja zbog ozljede, tijekom kojeg je propustio 19 utakmica, u momčad vratio Austin Reaves, koji je s klupe pridonio pobjedi s 15 poena.

Jake LaRavia dodao je 18 poena za Lakerse, koji su gostovanja zaključili s učinkom od pet pobjeda i tri poraza.

Sljedeća utakmica Lakerse očekuje u četvrtak, kada će u domaćoj dvorani ugostiti Philadelphiju.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.