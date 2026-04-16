VIDEO / Đoković nakon velikog poraza Crvene zvezde: ‘Nisam dobro, posebno ne nakon ove trice’

Podijeli :

Real Madrid je sa 103:82 svladao Crvenu zvezdu u posljednjem kolu košarkaške Eurolige te je tako skočio na treće mjesto ukupnog poretka prije doigravanja. U Movistar areni su utakmicu gledali Novak Đoković i Luka Dončić koji su od publike dobili velike ovacije, a s Đokovićem je nakon treće četvrtine kratki razgovor obavio Joe Arlauckas, bivši košarkaš i sada novinar Eurolige. On je Đokovića pitao kako se osjeća prije posljednje četvrtine uoči koje je Real imao prednost od 77:63. Đoković je odgovorio da nije dobro, posebno ne nakon trice Sergija Llulla sa zvukom sirene. Pričali su o tome može li se Crvena zvezda vratiti u susret na što je Srbin rekao da će biti teško, ali ne i nemoguće. Na kraju je Real priveo susret kraju i slavio sa 103:82, a najbolji u redovima Madriđana bio je Mario Hezonja koji je ubacio 19 poena.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.