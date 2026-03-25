VIDEO / Dobra šuterska večer za Matkovića u porazu Pelicansa

Hrvatski košarkaš Karlo Matković imao je dobru šutersku večer pogodivši tri od četiri šuta za dva te oba pokušaja za tricu u Madison Square Gardenu u 116:121 porazu New Orleans Pelicansa od domaćih New York Knicksa u susretu NBA lige igranom u utorak.

Domaći Knicksi upisali su sedmu pobjedu zaredom ponajprije zahvaljujući svojim glavnim igračima Jalenu Brunsonu koji je zabio 32 poena te Karl-Anthonyju Townsu koji je uz 21 ubačaj upisao i 14 skokova.

Kod Pelicansa najefikasniji su bili Zion Williamson sa 22 poenai “rookie” Jeremiah Fears s 21 poenom, dok je Matković na parketu proveo 22:33 minuta te uz 12 poena ostvario još i tri skoka te jednu asistenciju.

Pelicansi su s omjerom pobjeda i poraza 25-48 na 11. mjestu Zapadne konferencije, ali bez izgleda čak i za plasman u “play-in”, dok su Knicksi treći na Istoku sa 48-25.

