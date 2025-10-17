VIDEO / Delije sramotno vrijeđale Hezonju u Beogradu: ‘Hezonja, Hezonj, puši k**** Hezonja

Podijeli :

U Beogradu se igra susret 5. kola Eurolige između Crvene zvezde i Real Madrida, a domaći navijači (Delije) pogrdnim su riječima vrijeđali hrvatskog reprezenativca i košarkaša Kraljeva - Marija Hezonju. Naime, pri rezultatu 20:25 hrvatski košarkaš izborio je dva slododna bacanja, a pri samom izvođenju tih udarac s tribina se čulo: "Hezonja, Hezonja, puši k**** Hezonja."

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.