VIDEO / Čudesni Jokić na Božić odigrao utakmicu za povijest

U božićnom NBA programu opet je briljirao Nikola Jokić. Čudesni srpski centar završio je s nestvarnim učinkom od 56 poena, 15 skokova i 15 asistencija.

Bila je to neizvjesna utakmica, iako su domaćini gotovo cijelo drugo poluvrijeme imali dvoznamenkastu prednost, no u završnici su se opustili i dopustili da im Anthony Edwards pogodi tricu za produžetak.

Produžetak je odlično započeo za goste – Edwards je pogodio šut s poludistance, potom iznudio prekršaj i realizirao slobodna bacanja, dok Denver nije uspijevao kazniti pogreške gostiju. Uslijedila su slobodna bacanja Dontea DiVincenza, a zatim i Edwardsova trica kojom je Minnesota stvorila osjetnu prednost – devet poena razlike.

Šef stručnog stožera Denvera David Adelman zatražio je time-out tri minute prije kraja, a samo nekoliko sekundi nakon toga Jokić je šutirao za tricu – i pogodio!

Potom je uslijedila trica Tima Hardawaya Jr. za tri poena razlike, ali Julius Randle pogodio je oba slobodna bacanja i vratio Minnesoti +5. Ipak, domaćini su izjednačili manje od minute i pol do kraja – Jokić je pogodio još jednu tricu, a zatim i izuzetno težak floater.

Jokić je naizgled izgubio loptu, no klupa Denvera zatražila je challenge zbog prekršaja Rudyja Goberta, odnosno šeste osobne pogreške Francuza, a provjera je bila uspješna – Gobert je morao napustiti igru, dok je 30-godišnji Srbin bio siguran pri oba slobodna bacanja. Nakon toga Edwards je brzim poenima pod košem izborio izjednačenje.

Jamal Murray donio je važnu prednost domaćinima 35 sekundi prije kraja produžetka. Kanađanin je odigrao solo-akciju, a Jokić mu je pomogao postavivši blok nedaleko od mjesta s kojeg je Murray pogodio.

Time-out je zatražila klupa Minnesote, ali napad gostiju propao je jer je Peyton Watson ukrao četvrtu loptu, ovaj put nakon Edwardsove loše procjene dodavanja. Lopta je završila u Jokićevim rukama, Srbina je faulirao Jaden McDaniels, a Somborac je ponovno bio siguran s linije slobodnih bacanja.

Zatim je Edwards, koji je u međuvremenu brzo zakucao, “zaradio” tehničku pogrešku, a Jokić je bio precizan sa slobodnih bacanja za +3. Uslijedila je još jedna tehnička pogreška beka Minnesote, koji je držao momčad “u životu”, ubacio 44 poena, ali je morao napustiti teren.

Murray je pogodio jedno, a Jokić oba slobodna bacanja za +6, no McDaniels je brzo pogodio mrežicu za tri poena.

Bones Hyland faulirao je Watsona, koji je pogodio oba slobodna bacanja 14,4 sekunde prije kraja za +5 za Denver. Lopta je s cijelog terena nekako stigla do DiVincenza, koji je poentirao pod košem, a Jokić je izborio prekršaj devet sekundi prije kraja i tri poena prednosti za Denver do kraja utakmice…

Kad je riječ o srpskom asu Nikoli Jokiću, triple-double je ostvario već četiri minute i 36 sekundi nakon poluvremena.

Jokić je ubacio 56 (!) poena uz impresivan šut iz igre – 15/21, odnosno 4/6 za tricu, dok je sa linije slobodnih bacanja gađao 22/23. Zabilježio je 16 skokova i 15 asistencija, dvaput je blokirao šut protivnika te napravio samo dvije osobne pogreške u 42 i pol minute provedene na parketu. Samo su dva igrača ostala ispred njega po ubačenim poenima na Božić, Wilt Chamberlain s 59 i Bernard King sa 60 poena.

Naravno, pratio ga je Murray s 35 poena (12/32 iz igre, 9/18 za tricu i 2/3 slobodna bacanja), uz deset asistencija, dva skoka i jednu blokadu, dok je Hardaway dodao 19 poena. Dvoznamenkast je bio i Spencer Jones s 12 poena.

Na drugoj strani Edwards je ubacio 44 poena (14/25 iz igre, 5/14 za tricu i 11/13 slobodna bacanja) uz po osam skokova i asistencija, dok je Randle zaslužan za 32 poena (12/22 iz igre, 2/7 za tricu i 6/7 slobodna bacanja), uz sedam skokova, šest asistencija i tri ukradene lopte. Više od 20 poena postigao je i McDaniels – 21 (9/12 iz igre, 1/3 za tricu i 2/2 slobodna bacanja), uz po četiri skoka i asistencije te dvije blokade.

