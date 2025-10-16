VIDEO / Čudesan preokret Olympiacosa u Beogradu

Podijeli :

Olympiacos je furioznom serijom stigao do 95:94 u Beogradu u 5. kolu Eurolige.

Olympiacos je velikim preokretom u zadnje četiri minute utakmice došao do pobjede u Beogradu, gdje svoje domaćinske utakmice igre Maccabi iz Tel Aviva. Izraelska momčad je imala čak 12 koševa prednosti (93:81), da bi do kraja utakmice postigla još samo jedan poen, a primila ih 14.

Preokret je inicirao Nikola Milutinov sa šest uzastopnih koševa, a dovršio ga je Saša Vezenkov ubacivši posljednjih pet poena na utakmici. Maccabi je imao posljednjih 17 sekundi za napad, ali je Lonnie Walker IV ostao zarobljen između dvojice igrača Olympiacosa te nije uspio dobaciti loptu ni do obruča.

Vezenkov i Milutinov su za pobjednike ubacili po 23 koša. Kod Maccabija je najbolji bio Jeffrey Downtin Jr. s 24 poena.

Žalgiris je nakon uvodne tri pobjede doživio dva uzastopna poraza, od Crvene zvezde u Beogradu i od Milana u Kaunasu. Čak četvorica igrača talijanske momčadi su došli do 15 koševa: Devin Booker, Quinn Ellis, Giampaolo Ricci i Shavon Shields. Marko Gudurić je ubacio 14 poena za pobjednike. Arnas Butkevičius je s 20 koševa bio najbolji strijelac domaće momčadi.

