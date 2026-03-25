VIDEO / Crvena zvezda se izvukla ‘iz mrtvih’ i stigla do važne pobjede u borbi za doigravanje

Košarkaši Crvene zvezde upisali su važnu pobjedu u borbi za doigravanje u 33. kolu Eurolige na gostovanju kod Baskonije.
Baskonia je vodila veći dio susreta (najviše +13), ali ulaskom u posljednju četvrtinu Zvezda je povela. Međutim, kasnije je prosula svojih +7. Kod rezultata 91:91, u samom završetku regularnog dijela, Trenton Forrest je promašio šut za pobjedu domaće momčadi, pa je utakmica na kraju otišla u produžetak.
Gosti iz Beograda nakon dodatnih pet minuta slavili su 108:100 i tako popravili omjer na 19-14, zauzevši deveto mjesto, dok je Baskonia ostala pretposljednja s 9-24.
Prvo ime susreta bio je Forrest s 31 poenom, dok je Crvenu zvezdu predvodio Chima Moneke s 22 poena i osam skokova.
Zvezda sada dijeli skor s još pet ekipa i čeka je uzbudljiv završetak regularne sezone.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!