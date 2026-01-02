VIDEO / Clippersi slavili šesti puta zaredom uz monstruoznu predstavu Kawhija Leonarda

Fenomenalan je bio Kawhi Leonard s 45 poena te sedam skokova, a James Harden dodao je 20 uz sedam asistencija.

Za Utah je najviše zabio Kyle Anderson, koji je ubacio 22.

Ivica Zubac nije igrao zbog ozljede.

