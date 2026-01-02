VIDEO / Clippersi slavili šesti puta zaredom uz monstruoznu predstavu Kawhija Leonarda

Košarka 2. sij 20268:22 0 komentara

LA Clippersi upisali su i šestu pobjedu zaredom. Kao domaćini slavili su protiv Utah Jazza sa 118-101.

Fenomenalan je bio Kawhi Leonard s 45 poena te sedam skokova, a James Harden dodao je 20 uz sedam asistencija.

Za Utah je najviše zabio Kyle Anderson, koji je ubacio 22.

Ivica Zubac nije igrao zbog ozljede.

