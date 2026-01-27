VIDEO / Briljantni Dončić vodio Lakerse do pobjede u Chicagu

Luka Dončić briljirao je u pobjedi Los Angeles Lakersa 129:118 na gostovanju kod Chicago Bullsa, upisavši 46 poena, 12 asistencija i sedam skokova. Bila je to treća pobjeda Lakersa u četiri utakmice na turneji od osam gostovanja.
LeBron James dodao je 24 poena, čak 20 u prvom poluvremenu, dok je Rui Hachimura zabio 23 uz sjajan šut 9/11. Kod Chicaga su se istaknuli Coby White s 23 i Ayo Dosunmu s 20 poena.
Lakersi su tijekom susreta imali i 20 poena prednosti, no Bullsi su se sredinom treće četvrtine vratili i nakon slobodnih bacanja Nikole Vučevića prišli na 81:80.
Ipak, Dončić je tada preuzeo odgovornost, ubacio 20 poena u trećoj dionici i serijom ključnih koševa vratio gostima sigurnu prednost, pa su Lakersi u posljednju četvrtinu ušli s uvjerljivih 104:89 i bez problema zaključili utakmicu.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!