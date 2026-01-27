VIDEO / Briljantni Dončić vodio Lakerse do pobjede u Chicagu

LeBron James dodao je 24 poena, čak 20 u prvom poluvremenu, dok je Rui Hachimura zabio 23 uz sjajan šut 9/11. Kod Chicaga su se istaknuli Coby White s 23 i Ayo Dosunmu s 20 poena.

Lakersi su tijekom susreta imali i 20 poena prednosti, no Bullsi su se sredinom treće četvrtine vratili i nakon slobodnih bacanja Nikole Vučevića prišli na 81:80.

Ipak, Dončić je tada preuzeo odgovornost, ubacio 20 poena u trećoj dionici i serijom ključnih koševa vratio gostima sigurnu prednost, pa su Lakersi u posljednju četvrtinu ušli s uvjerljivih 104:89 i bez problema zaključili utakmicu.