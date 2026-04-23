VIDEO / Branitelji naslova ponovno pobijedili Sunse, ali im se ozlijedila zvijezda

Podijeli :

Oklahoma City Thunder su poveli u seriji na četiri pobjede protiv Phoenix Sunsa u doigravanju Zapadne konferencije

Branitelji naslova Oklahoma City je sinoć kod kuće u drugoj utakmici doigravanja sa 120-107 nadigrao Phoenix Sunse, a Shai Gilgeous-Alexander je postigao 37 poena i podijelio devet asistencija.

Međutim, pobjeda ih je možda skupo koštala. Zvijezda Thundera Jalen Williams, koji je zbog ozljeda bio ograničen na samo 33 utakmice tijekom regularne sezone, napustio je igru ​​sredinom treće četvrtine zbog ozljede lijeve tetive koljena. Prije ozljede, Williams je ubacio ​​19 koševa uz četiri asistencije u 23 minute.

Oklahoma City je preuzeo kontrolu u trećoj četvrtini, velikim dijelom zahvaljujući Gilgeous-Alexanderu i Chetu Holmgrenu. koji je utakmicu završio s 19 poena, osam skokova i četiri blokade.

Thunder je povećao prednost na 23 poena serijom 13-2 na kraju treće četvrtine, a zatim na 26 poena početkom zadnje četvrtine. Sunsi su smanjili zaostatak na 10 poena gotovo četiri minute prije kraja, ali nakon time-outa, Ajay Mitchell je pogodio tricu i povećao zaostatak na 113-100.

Dillon Brooks je bio najbolji pojedinac Phoenixa s 30 ubačaja, a Devon Booker je dodao 22 koša.

Treća utakmica je na rasporedu u subotu u Phoenixu.