VIDEO / Branitelji naslova ponovno pobijedili Sunse, ali im se ozlijedila zvijezda

Oklahoma City Thunder su poveli u seriji na četiri pobjede protiv Phoenix Sunsa u doigravanju Zapadne konferencije
Branitelji naslova Oklahoma City je sinoć kod kuće u drugoj utakmici doigravanja sa 120-107 nadigrao Phoenix Sunse, a Shai Gilgeous-Alexander je postigao 37 poena i podijelio devet asistencija.
Međutim, pobjeda ih je možda skupo koštala. Zvijezda Thundera Jalen Williams, koji je zbog ozljeda bio ograničen na samo 33 utakmice tijekom regularne sezone, napustio je igru sredinom treće četvrtine zbog ozljede lijeve tetive koljena. Prije ozljede, Williams je ubacio 19 koševa uz četiri asistencije u 23 minute.
Oklahoma City je preuzeo kontrolu u trećoj četvrtini, velikim dijelom zahvaljujući Gilgeous-Alexanderu i Chetu Holmgrenu. koji je utakmicu završio s 19 poena, osam skokova i četiri blokade.
Thunder je povećao prednost na 23 poena serijom 13-2 na kraju treće četvrtine, a zatim na 26 poena početkom zadnje četvrtine. Sunsi su smanjili zaostatak na 10 poena gotovo četiri minute prije kraja, ali nakon time-outa, Ajay Mitchell je pogodio tricu i povećao zaostatak na 113-100.
Dillon Brooks je bio najbolji pojedinac Phoenixa s 30 ubačaja, a Devon Booker je dodao 22 koša.
Treća utakmica je na rasporedu u subotu u Phoenixu.
