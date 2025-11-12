VIDEO / Aktualni prvaci se poigrali s Warriorsima, Curry i Butler u problemima

Podijeli :

Golden State doživio je težak poraz od Oklahome rezultatom 126:102, u susretu koji je razotkrio brojne slabosti u njihovoj igri.

Stephen Curry se vratio nakon bolesti, ali nikako nije uspio pronaći ritam – utakmicu je završio s tek 11 poena, uz šut iz igre 4/13, a veći dio dvoboja imao je problema s osobnim pogreškama.

Thunder je dominirao predvođen Shaiem Gilgeousom-Alexanderom, koji je ubacio 28 poena i podijelio 11 asistencija, dok je Chet Holmgren bio besprijekoran s devet od devet pogodaka iz igre, ostvarivši učinak od 23 poena i 11 skokova.

Golden State je izgubio čak 21 loptu, što je Oklahoma znala iskoristiti – ubrzala je ritam igre i nemilosrdno kaznila lošu napadačku izvedbu Warriorsa.

Thunder je vodio 58:40 pred kraj druge četvrtine kada je Draymondu Greenu dosuđena osobna, a zatim i tehnička pogreška, što je izazvalo oduševljenje domaće publike koja ga je izviždala još prilikom predstavljanja momčadi. Oklahoma je realizirala sva tri slobodna bacanja i povećala prednost na 21 poen, a do kraja treće četvrtine domaćin je otišao na ogromnih 107:72.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.