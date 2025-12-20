VIDEO / Aktualni NBA prvaci doživjeli treći poraz u sezoni

Minnesota – Oklahoma City 112:107

Lider Zapada, momčad Oklahoma City Thundera, doživjela je drugi poraz u posljednje tri utakmice, a treći u cijeloj sezoni. Minnesota je na svom parketu bila bolja od Thundera rezultatom 112:107.

Nakon prve četvrtine Oklahoma je imala +10, no gosti su u drugoj dionici ubacili samo 18 poena pa se na odmor otišlo s rezultatom 48:51.

Pobjednik se nije nazirao ni uoči posljednjih 12 minuta. Minnesota je veći dio posljednje četvrtine imala prednost, ali se Oklahoma vratila u utakmicu. Na kraju je sve riješeno u posljednjoj minuti, tijekom koje su gosti postigli samo dva poena.

Anthony Edwards bio je čovjek odluke u toj završnici s jednom ukradenom loptom i blokadom.

Najbolji kod Minnesote bio je Edwards s 26 poena i 12 skokova, Julius Randle dodao je 19 poena i osam skokova, a po 15 poena ubacili su Donte DiVincenzo i Naz Reid.

Shai Gilgeous-Alexander bio je najučinkovitiji igrač utakmice, no njegovih 35 poena nije pomoglo Oklahomi. Dodao je i pet skokova te sedam asistencija. Jalen Williams postigao je 17 poena, a Chet Holmgren i Mitchell po 14.

Boston – Miami 129:116

Boston su do pobjede predvodili raspoloženi Derrick White s 33 poena i Jaylen Brown s 30 poena, uz devet skokova i sedam asistencija. U Miamiju je Kel’el Ware bio najbolji s 24 poena i 14 skokova. Powell je dodao 18 poena, a Jakucionis jedan manje.

New York Knicks – Philadelphia 107:116

Philadelphia 76ersima pobjedu u New Yorku donijeli su Tyrese Maxey s 30 poena i Edgecombe s 23. Kod Knicksa su po 22 poena postigli Jalen Brunson i Karl-Anthony Towns, a po 21 Mikal Bridges i Mitchell Robinson. Towns je imao i 11 skokova, a Robinson čak 16.

Atlanta – San Antonio 98:126

Victor Wembanyama bio je najbolji pojedinac Spursa s 26 poena i 12 skokova. Devin Vassell dodao je 18 poena, a Stephon Castle jedan manje. Kod Atlante se istaknuo Nickeil Alexander-Walker s 23 poena, dok je Jalen Johnson upisao 17 poena i 11 skokova.

Cleveland – Chicago 125:136

Šuterski dvoboj u Clevelandu pripao je Bullsima, koje su predvodili Buelis s 24 poena i Nikola Vučević s 24 poena, 15 skokova i dvije asistencije. Josh Giddey dodao je 17, a Jones 16 poena. Kod Clevelanda se istaknuo Darius Garland s 35 poena i osam asistencija. Proctor je postigao 16 poena, Tomlin 15, a Jarrett Allen 14 poena uz 12 skokova.

