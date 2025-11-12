VIDEO / 76ersi nastavili pobjeđivati bez Embiida, svladali su Boston u posljednjem napadu

Podijeli :

Tyrese Maxey postigao je 21 poen, dok je Kelly Oubre Jr. ubacio pobjednički koš nakon odbijanca 8.7 sekundi prije kraja, čime su Philadelphia 76ersi svladali Boston Celticse rezultatom 102:100.

Justin Edwards bio je najefikasniji igrač Philadelphije s 22 poena, uz impresivan šut – pogodio je 8 od 9 pokušaja, uključujući 5 od 6 trica. 76ersi su igrali bez Joela Embiida, koji je propustio utakmicu zbog bolova u desnom koljenu.

Celticsi su imali osam poena prednosti nešto više od šest minuta prije kraja, no Edwards je tada pogodio tri uzastopne trice u razmaku od samo 68 sekundi, preokrenuvši rezultat na 93:92 u korist Philadelphije. Jaylen Brown je potom izjednačio na 100:100, pogodivši drugo slobodno bacanje 33.5 sekundi prije kraja. Uslijedila je promašena trica Edwardsa – njegov jedini promašaj na utakmici – ali je Oubre uhvatio loptu i položio za vodstvo 76ersa 102:100.

U sljedećem napadu Bostona, Andre Drummond je izbacio loptu iz ruku Derricka Whitea, koji je potom bio prisiljen šutirati gotovo s polovice terena. Lopta nije dotaknula obruč, završila je u rukama Neemiasa Quete, no on nije uspio poentirati.

Embiid je propustio pet od jedanaest utakmica Philadelphije ove sezone. MVP iz 2023. godine trenutačno prosječno bilježi 19.7 poena i 5.5 skokova po susretu. Nije igrao u prethodne četiri utakmice zbog oporavka nakon operacije lijevog koljena, a bol u desnom koljenu nova je ozljeda. Trener Nick Nurse izjavio je da će Embiid obaviti dodatne preglede.

Ovo je bio treći od četiri međusobna ogleda ovih momčadi u sezoni. Philadelphia je slavila u prvoj utakmici u Bostonu 22. listopada, dok su Celticsi uzvratili pobjedom u Philadelphiji 31. listopada. Posljednji dvoboj zakazan je za 1. ožujka u Bostonu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.