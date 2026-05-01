VIDEO / 76-ersi preživjeli favorizirani Boston i izborili sedmu odlučujuću utakmicu

Knicksi su osigurali mjesto u polufinalu Istočne konferencije, tamo će se suočiti ili s Boston Celticsima ili s Philadelphia 76ersima. Rezultat te serije je izjednačen na 3-3 nakon pobjede Philadelphije od 106-93.

Tyrese Maxey postigao je 30 poena dok je Philadelphia u naletu ponovno pobijedila Boston, prisiljavajući ih na odlučujuću sedmu utakmicu serije prvog kola.

Drugoplasirani Celticsi vodili su u seriji 3-1 nakon pobjede od 32 koša razlike u Philadelphiji u nedjelju, ali su se sedmoplasirani Sixersi oporavili i ostvarili dvoznamenkaste pobjede u 5. i 6. utakmici. Ekipe će se ponovno okupiti u subotu u Bostonu, gdje će Sixersi pokušati završiti preokret u seriji 3-1 po prvi put u povijesti franšize.

Paul George dodao je 23 poena za Philadelphiju, dok je Joel Embiid imao 19 poena, 10 skokova i osam asistencija u svojoj trećoj utakmici otkako se vratio s hitne operacije slijepog crijeva. Jaylen Brown predvodio je Boston s 18 poena, ali je i imao pet od ukupno 13 izgubljenih lopti svoje momčadi.

