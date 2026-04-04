Veliki udarac za Lakerse: Evo koliko neće moći računati na Luku Dončića

Luka Dončić (25), najbolji igrač Los Angeles Lakersa i vodeći strijelac NBA lige, zadobio je ozljedu drugog stupnja tetive koljena, odnosno djelomično puknuće, u jučerašnjoj utakmici protiv Oklahoma City Thunder.
Stručnjak za sportske ozljede Jesse Morse procijenio je:
“Dončić se u najboljem slučaju može vratiti za tri tjedna, ali realističnije je da to bude za četiri do šest tjedana. S obzirom na to da play-off počinje za dva tjedna, znači da propušta sve utakmice do kraja regularnog dijela sezone te prvu rundu doigravanja. Možda se vrati na kraju serije, ali uz ograničenu minutažu.”
Luka Doncic confirmed hamstring strain
OUT INDEFINITELY with a grade 2 hamstring strain
Best case scenario he returns in 3 weeks.
More realistic is 4-6 weeks.
Playoffs start in 2 weeks.
He likely misses at least the 1st round of the playoffs or can return at end of series…
— Jesse Morse, M.D. (@DrJesseMorse) April 3, 2026
Iz Lakersa su objavili da je magnetska rezonanca potvrdila težinu ozljede, koja se dogodila u teškom porazu 139:96 u Oklahoma Cityju. Momčad s omjerom 50-27 i trećim mjestom Zapadne konferencije ima još pet utakmica do kraja regularnog dijela, koje će igrati bez svog ključnog igrača, kojeg liga opisuje kao “pokretačkom snagom Lakersa, koji ih je doveo do trećeg mjesta Zapadne konferencije.”
Prema dostupnim informacijama, Luka Dončić sigurno će propustiti prvu rundu doigravanja, a upitan je i za drugu. Oporavak od ove ozljede traje nekoliko tjedana, a već je ranije ove sezone imao problema s tetivom koljena zbog kojih je kratko izbivao s terena.
Luki Dončiću brojke su impresivne u prvoj punoj sezoni s Lakersima, u koje je stigao prošle godine iz Mavericksa. U prosjeku bilježi 33,5 poena, 8,3 asistencije i 7,7 skokova po utakmici.
