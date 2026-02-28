Turnir Eurolige hitno je prekinut zbog bombardiranja

Podijeli :

xAlbaxPachecox xAgenciaxLOFx via Guliver

NextGen turnir EuroLeague koji se održava u Abu Dhabi hitno je prekinut zbog bombardiranja.

Euroliga je priopćila da je natjecanje privremeno suspendirano kao mjera predostrožnosti nakon što je Iran, nakon napada SAD-a i Irana, u znak odmazde projektilima zasuo ovaj dio United Arab Emiratesa.

“Euroliga i domaćin aktivno procjenjuju situaciju, a dodatne informacije bit će pravodobno priopćene“, navedeno je.

Turnir je prekinut tijekom utakmice Monako – Aris ranije danas zbog napada na vojne baze u blizini mjesta održavanja.

Euroliga je nešto kasnije na društvenoj mreži X potvrdila da će dvoboj između kluba iz Kneževine i Soluna biti nastavljen u 17 sati po lokalnom vremenu.