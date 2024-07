Hrvatski reprezentativac iz Partizana otišao u Tursku

🙌 Jaleen Devon Smith, Bahçeşehir Koleji’nde!

🤝 Geçtiğimiz sezon EuroLeague’de Partizan forması giyen ABD asıllı Hırvat oyuncu ile 2024-2025 sezonu için anlaşma sağladık.

🙋‍♂️ Welcome to our family, @JaleenSmith0 !

❤️💙 #FlyHighTogether pic.twitter.com/OWI5poR3Xo

