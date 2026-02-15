Toni Kukoč ekskluzivno za SK otkrio tko je po njemu najbolji u NBA, ali i što misli o tradeu Zupca

Podijeli :

Uoči All-Star vikenda koji se održava u Los Angelesu za Sport Klub se iz Chicaga javio Toni Kukoč, jedan od najboljih europskih košarkaša svih vremena. All Star vikend pratite ekskluzivno na Sport klubu.

Donosimo vam samo djelić intervjua našeg Vlade Radičevića s Kukočem kojeg možete pratiti večeras od 22.30 sati na SK1.

Pred nama je novi All-Star vikend koji se održava u Los Angelesu. No mnogi smatraju kako All-Star više nije ono što je nekad bio. Kako komentirate novi format u kojem ćemo u nedjelju gledati dvije američke momčadi te jednu sastavljenu od stranaca pod nazivom Svijet?

“Ovo je nešto novo jer pokušavaju napraviti nešto da ta utakmica bude interesantna, da se igrači u stvari zainteresiraju da igraju. U ovih zadnjih par godina to stvarno nije bilo ni dobro, ni lijepo za gledati. Svi su izgledali kao da im je muka što igraju tu All-Star utakmicu. Stvarno se nadam da će ove godine biti mrvicu bolje, da će se više zalagati. Eto, to što su Europljani i igraju protiv Amerikanaca, to može biti i jednima i drugima nekako želja da odigraju bolje, da nitko prvi ne izgubi tu utakmicu.“

Suigrači su vam bili Scottie Pippen, Michael Jordan, Dennis Rodman i drugi koji su često nastupali na All-Staru. Koliko je u to vrijeme bilo pitanje prestiža biti izabran u All-Star momčad?

“Dobro, to je bila želja svakoga, to je uvijek bilo bitno, ali u ono vrijeme, kad smo ja i Dino igrali tu rookie All-Star utakmicu, onda su i ti koji su bili izabrani stvarno igrali. I bilo ih je briga da ne izgube tu utakmicu, ali dosta se toga od tada promijenilo. Ne znam, valjda razmišljanje igrača o toj utakmici više nije kao što je nekad bilo.“

Tko po vama trenutačno igra najbolju košarku? Na Istoku je iznenađenje Detroit, New York je osvojio NBA kup, ali čini se da je Istok slabiji od Zapada?

“Detroit ima najbolji skor i oni to ponavljaju već drugu godinu. I prošle godine su bili isto tako. Doduše, prošle godine nisu imali play-off iskustva i možda će ove godine uspjeti malo dalje otići. Ne znam koliko će daleko otići, ali mogu malo dalje otići baš zbog tog iskustva. Godinu su stariji što se tiče play-offa. Ekipa je nekako polako stasala u momčad koja razumije dosta tih stvari o čemu se radi. Tako da, osim njih, meni je Boston vrlo bitan na Istoku. Ne znam hoće li se Tatum vratiti. Tako pričaju, ja ne vjerujem da će ga oni nešto forsirati da se vrati brzo jer su sigurno u play-offu. Ne znači ništa hoće li biti prvi, drugi ili treći u play-offu. Ali ako se on vrati, mislim da imaju dosta toga dobroga u ekipi. Mislim da su dobili nešto dobro s Vučevićem u ekipi. Nešto što im je baš falilo u tom dijelu u kojem su prošle godine malo kaskali, imali problema s tim. Tako da ja njih možda vidim kao prve favorite Istoka.“

Nedavno je Ivica Zubac iz Clippersa prešao u Indianu, dok je James Harden iz istog kluba zamijenjen u Cleveland za igrača deset godina mlađeg od njega. Kako gledate na te poteze?

“Cleveland je prošle godine igrao odlično. Cleveland je bila najbolja ekipa, ako me sjećanje dobro služi, na Istoku i oni misle da im jedan igrač tipa Hardena, iskusan igrač koji je igrao dosta play-off utakmica, može pomoći jer imaju core ekipe koji je spreman da dođe do polufinala NBA. Indiana, koja je prošle godine igrala finale i za malo dobila prvenstvo, je ove godine zbog ozljeda i odlazaka jednog-dva igrača osuđena da bude najgora ekipa na Istoku. Znači oni se sad iznova spremaju da dogodine opet krenu u te dobre rezultate, ali su sigurno mišljenja da im treba jedan dobar mladi centar koji je dobar skakač, koji može blokirati u reketu i zato su vjerojatno napravili taj trade za Zupca za dogodine.“

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.