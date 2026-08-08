Tko je zlatni slovenski dečko Vit Hrabar? Radi s hrvatskim stručnjacima, voli Hezonju…

Podijeli :

Privatni album

Luka Dončić je uživo dvostruko bolji o onog što vidite na televiziji

Nakon što je kao kapetan predvodio Sloveniju do naslova prvaka na Europskom prvenstvu do 20 godina, Vit Hrabar našao se u središtu pozornosti slovenske, ali i regionalne košarke. U velikom finalu u Ljubljani domaćin je uvjerljivo svladao Srbiju 84:65, a Hrabar je finale zaključio s 18 koševa te bio prvo ime svoje reprezentacije na putu do povijesnog zlata.

Novi član ljubljanske Ilirije, kluba koji nastupa u regionalnoj ABA ligi, iza sebe je ostavio španjolsku epizodu i okrenuo se novom izazovu u karijeri. Zanimljivo je da ovaj 20-godišnji slovenski reprezentativac još od svoje 13. godine ljeta redovito provodi u Zadru, gdje trenira u legendarnim Jazinama pod vodstvom Pina Grdovića, stručnjaka koji je prije više od 20 godina radio i s legendarnim Gregorom Fučkom.

Hrabar, dečko iz Izole koji je ozbiljnu košarku počeo igrati za Primorsku iz Kopra, osvrnuo se na osvajanje europskog zlata, atmosferu u reprezentaciji, dolazak u Iliriju te planove za nastavak karijere.

Nedavno ste sa Slovenijom osvojili naslov europskih prvaka do 20 godina, i to pred domaćom publikom u Ljubljani. Bolji završetak reprezentativnog puta u mlađim selekcijama teško ste mogli poželjeti?

“Mislim da bolji kraj moje posljednje godine u mlađim reprezentativnim selekcijama nije mogao biti. Osvojiti zlato pred domaćom publikom u Ljubljani zaista je nešto posebno.”

Malo ljudi zna koliko ste bili željni igre i slobode u igri jer u Baskoniji, gdje ste otišli vrlo mladi, niste imali veliku minutažu?

“U Baskoniju sam otišao sa 16 godina, nakon što sam prešao iz Heliosa Domžale. Prve dvije godine u Baskoniji igrao sam za U18 momčad i Baskoniju B, a posljednje dvije godine za seniore Baskonije, kluba koji je euroligaš, nisam puno igrao i baš mi je bilo teško. Kad sam priključen prvoj momčadi, igrao sam na posudbi u Claviju, koji igra treću španjolsku ligu. Tamo mi je također bilo teško i jednostavno se nisam snašao. Puno sam naučio, a prve dvije godine u Baskoniji osjećao sam se odlično. Zahvalan sam klubu što mi je pružio priliku da igram. Moram priznati da mi je nedostajalo da se vratim kući i jedva sam dočekao da zaigram za U20 reprezentaciju jer mi je to bila prilika da igram puno i da se pokažem na velikoj sceni. Eto, na kraju je sve ispalo jako dobro.”

Najbolja moguća vijest stigla je odmah nakon osvajanja zlata. Ilirija iz Ljubljane, klub koji igra ABA ligu, službeno vas je predstavila kao novo pojačanje. Koliko vam znači taj iskorak u karijeri i kakve ste si ciljeve postavili?

“Sigurno da mi puno znači. Poziv Ilirije došao mi je kao najbolja opcija da nastavim svoju karijeru jer je u ovim godinama ključno da igram. Klub igra ABA ligu, koja je jedna od najjačih liga u Europi, tako da mislim da će to biti odlično i da je to velika prilika za mene.”

Našli ste se i na širem popisu Saše Sekulića, izbornika seniorske reprezentacije Slovenije, zajedno s još nekoliko igrača iz ove generacije. Koliko vam je to značilo?

“Da, za ovaj reprezentativni prozor bili smo pozvani Padjen, Kroflič i ja. To je svakako velika čast kada dobiješ priliku biti uz prvu reprezentaciju Slovenije. Nadam se da ćemo svi mi koji smo igrali za U20 reprezentaciju što prije zaigrati zajedno i u seniorskoj reprezentaciji.”

Imali ste priliku trenirati s Lukom Dončićem, jednim od najboljih igrača svijeta. Kako to izgleda uživo?

“Da, bio sam na popisu seniorske reprezentacije prošle godine tijekom priprema za Europsko prvenstvo. Luka je došao dva tjedna prije nego što sam ja došao, tako da sam imao priliku trenirati s njim i to je bilo čudesno iskustvo. Ono što ljudi vide na televiziji, moram reći, uživo je dvostruko bolje. Svi pričaju da ima višak kilograma, da je spor i slično, a kad se nađeš pored njega, shvatiš koliko je dobar. Kod njega sve izgleda lagano i kad igraš uz njega, sve ti je nekako lakše.”

Za individualni rad angažirali ste hrvatskog kondicijskog stručnjaka Slavena Hlupića, koji je radio s brojnim vrhunskim košarkašima, među ostalima i s bivšim NBA igračem Lukom Šamanićem. Kako je došlo do te suradnje i jeste li već osjetili prve rezultate?

“Sa Slavenom sam se upoznao dok je bio u Baskoniji, gdje je radio s Lukom Šamanićem, i ostali smo u kontaktu. Složio mi je detaljan program za teretanu i već nakon dva ili tri tjedna osjetio sam da je to prava stvar. Slaven zna svoj posao i potpuno mu vjerujem jer sam po dolasku u Baskoniju shvatio koliko je fizički dio važan. Tada sam kao 16-godišnjak bio jako mršav, a ako nisi fizički spreman, možeš biti i najbolji s loptom i igrati najbolje što možeš, ali mislim da nećeš daleko dogurati.”

Postavili ste letvicu visoko. Imate li već zacrtane dugoročne ciljeve? Euroliga, NBA, seniorska reprezentacija Slovenije… ili idete sezonu po sezonu?

“Ja volim postavljati manje ciljeve. Sada mi je cilj da u Iliriji odigram što bolje mogu, da se što bolje fizički pripremim i onda idemo korak po korak. Mislim da nije pametno postavljati neke previše dugoročne ciljeve.”

I za kraj, na kojeg igrača ste se voljeli ugledati?

“Od NBA igrača jako volim kako igraju Russell Westbrook i Kevin Durant, a od igrača iz Europe broj jedan mi je Mario Hezonja zbog stila igre. Jednostavno volim način na koji igra i stvarno ga volim gledati.”