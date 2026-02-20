Stigao je u Clipperse umjesto Zupca, a sada je dominirao u pobjedi protiv Jokića

Košarka 20. velj 20268:38 0 komentara

Indiana je 2022. šestim pickom drafta izabrala Bennedicta Mathurina, a nakon tri i pol sezone razmijenila ga je u Clipperse za Ivicu Zupca.

U svom drugom nastupu za novu momčad Mathurin je briljirao s 38 poena, čime je izjednačio osobni NBA rekord, te dodao pet skokova i četiri asistencije u pobjedi 115:114 protiv Denvera. Nuggetsi su imali šansu za produžetak, no Jamal Murray je 0.9 sekundi prije kraja promašio treće slobodno bacanje.

Kawhi Leonard ubacio je 23, a Derrick Jones Jr. 22 poena za Clipperse, dok su Denver predvodili Nikola Jokić (22 koša, 17 skokova, šest asistencija) i Murray (20 poena).

Mathurin ove sezone prosječno bilježi 17.4 koša i 5.4 skoka, što su mu najbolje brojke karijere.

Rezultati susreta NBA lige:

San Antonio - Phoenix  121-94
New York - Detroit     111-126

Golden State - Boston  110-121
Sacramento - Orlando    94-131
Chicago - Toronto      101-110
Charlotte - Houston    101-105

Cleveland - Brooklyn   112-84
Philadelphie - Atlanta 107-117
Washington - Indiana   112-105
(Ivica Zubac nije nastupio za Indianu zbog ozljede)

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)