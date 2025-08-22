Srbija deklasirala Sloveniju uoči Eurobasketa, Dončić podbacio

Domaćin je dominirao od početka, a prvi slovenski koš stigao je tek nakon deset poena Srbije. Na poluvremenu je već bilo ogromnih 64:36, a razlika je u jednom trenutku narasla i na +40.

Srbija je do pobjede stigla momčadskom igrom – Nikola Jović ubacio je 18 poena uz sedam skokova, Bogdan Bogdanović dodao je 14, a Nikola Jokić završio s 10 poena, osam skokova i četiri asistencije.

Kod nemoćnih Slovenaca najefikasniji je bio Luka Dončić sa 17 poena, ali uz vrlo slab šut 4/18 iz igre i 2/10 za tricu.