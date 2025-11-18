Spursi ostali bez svog najboljeg igrača na najmanje dva tjedna

Podijeli :

AP Photo/Peter Forest via Guliver

Američka profesionalna košarkaška NBA momčad San Antonio Spurs najmanje će dva tjedna biti bez svog najboljeg igrača, francuskog centra Victora Wembanyame zbog ozljede lista lijeve noge.

Prvi izbor drafta 2023. godine Wembanyama propustio je nedjeljni dvoboj protiv Sacramento Kingsa, kojega su Spursi dobili 123-110 i tako stigli do omjera pobjeda i poraza 9-4.

POVEZANO VIDEO / Clippersima opet nije bio dovoljan double-double Zupca, Matkoviću poraz od prvaka

Prema navodima američkih medija, Spursi će se prema ovoj Wembanyaminoj ozljedi odnositi s velikom dozom opreza.

“U zadnje smo vrijeme diljem lige vidjeli kako se ozljede lista ne smiju shvaćati olako. Ne želimo ništa forsirati”, kazao je trener Spurda Mitch Johnson.

Wembanyama je ove sezone na prosjecima od 26.2 koševa, 12.9 skokova, 4.0 asistencija i 3.6 blokada.

Prošle sezone visoki je Francuz zbog problema s venskom trombozom u desnom ramenu odigrao samo 46 utakmica.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.