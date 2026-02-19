Sprema se bomba u Euroligi? Izraelci žele dovesti najboljeg strijelca u povijesti!

Podijeli :

Novi klub u društvu najboljih ne namjerava se zaustaviti na statusu pozitivnog iznenađenja u elitnom razredu. Nova meta za sljedeću sezonu je bek Monaca - Mike James - jedan od najkvalitetnijih pojedinaca Eurolige.

Prošlogodišnji osvajač Eurokupa već je kontaktirao Mikea Jamesa, koji je u posljednje vrijeme svoje nezadovoljstvo katastrofalnom financijskom situacijom u Kneževini prenio na društvene mreže. Tu je informaciju objavio izraelski portal Walla Sport.

Rastanak Amerikanca s klubom s Azurne obale nakon pet sezona čini se izglednim, a nadolazeće ljeto moglo bi predstavljati posljednju priliku da osigura unosan ugovor. Najbolji strijelac u povijesti Eurolige (5387 poena u karijeri) nedvojbeno će imati mnogo ponuda na stolu, a vlasnik „crvenih“ Ofer Yannay učinit će sve da upravo njegova bude najizdašnija.

Klub iz Tel Aviva za sljedeću sezonu pod ugovorom već ima Elijaha Bryanta, Vasilija Micića i Antonia Blakeneyja, ni eventualne odlasci ne bi trebali biti iznenašenje. U suprotnom će biti vrlo teško raspodijeliti minutažu tako da svi budu zadovoljni.

Sjajni Mike James u aktualnoj sezoni prosječno bilježi 17,2 poena, 3,2 skoka i 6,6 asistencija po utakmici, što ga čini drugim asistentom lige. Monaco trenutačno drži osmo mjesto na ljestvici s omjerom 16-12 uoči dvoboja s Maccabijem iz Tel Aviva 26. veljače.