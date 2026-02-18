Split uvjerljivo porazio Omiš i izborio polufinale Kupa Krešimira Ćosića

Podijeli :

Foto: KK Split / Bepo Perišić. Renato Pezzi

U trećoj četvrtfinalnoj utakmici Kupa Krešimira Ćosića, koji se igra u dvorani Dražen Petrović, Split je slavio protiv drugoligaša Omiša s uvjerljivih 98:55.

Već nakon prve četvrtine vidjelo se da Omiš ne može parirati Žutima te su nakon prvih osam minuta zaostajali s 29:15. Do poluvremena su Omišani uspjeli zabiti još 11 poena pa su na veliki odmor Splićani otišli s +25 (51:26).

Razlika se povećavala i u nastavku pa je nakon treće četvrtine sastav Dina Repeše vodio s više od 30 poena prednosti (75:54) da bi na kraju slavili s 98:55.

Najbolji u redovima Splita bio je Antonio Jordano s 23 poena dok je kod Omiša, ali i na cijeloj utakmici, najbolji bio Victor Nwagbaraocha s 35 poena.

Split će u polufinalu Kupa Krešimira Ćosića igrati protiv pobjednika utakmice između Zadra i Dinama koji se igra večeras od 20 sati. U drugom polufinalu se u petak sastaju Šibenka i Cibona.