Split upisao već deseti poraz u ABA ligi, svijetla točka američko pojačanje

Foto: KK Split / Bepo Perišić. Renato Pezzi

U susretu 14. kola A skupine regionalne košarkaške ABA lige Split je na Gripama izgubio od FMP-a sa 76:85 upisavši deseti poraz.

U njihovom prvom ovosezonskom okršaju, srpska je momčad na domaćem terenu slavila sa 96:80, a uvjerljiva je bila i večeras u Splitu. Bila je to četvrta pobjeda FMP-a na Gripama u zadnjih šest gostovanja.

Split je otvorio utakmicu serjom 6:0, međutim na polovici prve četvrtine gosti su stigli do prve prednosti (13:12), a na kraju četvrtine vodili su 2320. U drugoj četvrtini gosti su imali i devet razlike (32:23), ali je Split do poluvremena smanjio na 38:41.

Treća dionica je otišla na stranu beogradskog sastava koji je uoči posljednjih 10 minuta imao 12 razlike (64:52). Nakon što je FMP posljednju četvrtinu otvorio serijom 7-0 stigavši do velikih +19 (71:52) bilo je jasno u kojem smjeru ide susret. Na koncu je domaćin tek smanjio na konačnih 76:85.

Goste su do pete pobjede predvodili Filip Barna s 22 poena, te Joshua Scott s 20 poena. Kod Splita najefikasniji je bio američki krilni centar Demajeo Wiggins, koji je u splitskom debiju upisao 18 poena i pet skokova. Antonio Sikirić je dodao 13 poena.

U ranije igranom susretu Dubai, kojeg vodi hrvatski stručnjak Jurica Golemac, je pobijedio Borac s 90:79 upisavši 12. pobjedu.

Na ljestvici vodi Dubai sa 12 pobjeda, Partizan ima skor 11-1, Cluj-Napoca na trećoj poziciji ima skor 9-4. FMP je peti s pet pobjeda i sedam poraza, dok je Split stepenicu niže s tri pobjede i 10 poraza.