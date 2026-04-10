Split upisao super važnu pobjedu u borbi za ostanak u ABA ligi

KK Split

Košarkaši Splita ostvarili su važnu pobjedu na gostovanju u Beču, gdje su u dvoboju ABA lige za ostanak svladali domaću Viennu sa 99-86 i povećali izglede za izbjegavanje zadnjeg mjesta koje donosi ispadanje iz ovog natjecanja.

Splićane je do pobjede predvodio Amerikanac Glenn Cosey s 32 koša i šest pogođenih trica iz deset pokušaja. Demajeo Wiggins je postigao 18 poena uz šest skokova, a po 11 koševa su ubacili Zoran Dragić i Teyvon Myers.

Kod domaćih je najbolji bio Souley Boum s 26 poena.

Splićani su sada s učinkom 6-18 na predzadnjem mjestu, koje donosi razigravanje za ostanak u ABA ligi. Na zadnjem mjestu je podgorički Studentski centar s istim brojem pobjeda i jednim porazom manje, ali i utakmicom manje.