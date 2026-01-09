Split slavio u Sinju i ekspresno preoteo Zadru prvo mjestu u Premijer ligi

Podijeli :

Foto: KK Split / Ivica Čavka

Novu su pobjedu u domaćem prvenstvu ostvarili košarkaši Splita, na gostovanju su u ogledu 15. kola bili bolji od sinjskog Alkara s 97:87 (20:12, 34:26, 24:16, 19:33).

Brzo su Splićani preuzeli kontrolu ogleda u petak te su nakon prve dionice imali osam poena prednosti, dok su na veliki odmor otišli uz 54:38. Dodatno se razlika povećala u trećoj četvrtini nakon čega su se gosti posve opustili i dopustili suparniku da prilično ublaži poraz do kraja.

Za Split je Antonio Jordano postigao 14 poena, dok su po 13 ubacili Teyvon Myers i Vito Kučić. Uz to je Myers imao šest asistencija. Dario Drežnjak je ubacio 10 poena i tome dodao tri asistencije i četiri skoka.

Prvi strijelac Alkara je bio Fabian Šiško s 14 poena, dok je Mario Krešić ubacio 12 poena uz šest asistencija i tri skoka.

Ranije su ovog petka košarkaši Zadra na domaćem parketu svladali Samobor s 84:67 (24:17, 24:17, 22:13, 14:20).

Zadar je tom pobjedom privremeno preoteo Splitu prvo mjestu, ali Žuti su slavljem u Sinju ponovno preuzeli vodeću poziciju u hrvatskom prvenstvu. Split je na omjeru 14-1 dok je Zadar na drugom s omjerom 13-2.