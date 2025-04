Split poražen na Gripama u ABA ligi

Podijeli :

KK Split/Ivica Čavka

Košarkaši Splita u dvoboju su 27. kola regionalne ABA lige izgubili na svom terenu od FMP-a sa 72-85 (17-19, 22-22, 15-25, 18-19).

Shannon Shorter je s 23 koša bio najbolji strijelac Splita, dok su Filip Barna s 21 i Petar Popović s 20 ubačaja bili najučinkovitiji kod FMP-.

U dvoboju bez rezultatske važnosti Split je držao priključak do sredine treće četvrtine, u 25. minuti je vodio s 50-49, no uslijedila je serija gostiju od 10-0 kojom su preuzeli kontrolu rezultata. Još prije kraja trećeg dijela dvoboja FMP je stvorio i 14 pogodaka prednosti (66-52), da bi ta prednost nastavila rasti i početkom četvrtog dijela sve do najvećih 77-59. Do kraja dvoboja Split je tek ublažio poraz.

Tri kola prije kraja natjecanja Split je 13. na ljestvici s omjerom pobjeda i poraza 8-19, dok je FMP nadomak plasmana u doigravanje, sedmi s 14-13.